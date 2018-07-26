Resmi Gazete'ye yayınlanan karar ile konut alımlarında tapu harcına KDV indirimi geldi. Konut teslimlerinde KDV yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Vergiler azaltılarak 6 ay boyunca tapu işlemi yapacakların eli rahatlatıldı. Konut sektörüne olumlu yansıması beklenen hükümetin bu hamlesi sonrası tapu harcı ne kadar oldu? Tapu harcı nasıl hesaplanır? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

TAPU HARCI NEDİR, NEREYE ÖDENİR?

Taşınmaz alım satım işlemleri (Konut, işyeri, arazi vb..) sırasında satın alacak ve satacak kişiden tahsil edilen tapu hizmet bedelidir. Tapu harcı hem tapu için başvurandan hem de mal sahibinden tahsil edilir. Bu nedenle ilgilendirdiği kişi sayısı oldukça fazladır. Ödemeler Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden alınan tapu randevusu sonrası Ziraat Bankası'na ATM'den yatılır.

TAPU HARCI İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Konut teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranı 31 Ekim'e kadar indirimli olarak ödenmeye devam edecek.

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