Tapu parsel sorgulama işlemi, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılıyor. Tapu parsel sorgulama TAKBİS sistemi de kullanılabilir.

TAKBİS NEDİR?

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-Devlet projelerinden biridir.

Peki tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Tapu, resmi internet sitesine giriş yapanların kullanım koşullarını kabul etmesi şartı ile sorgulama yapmasına izin veriyor. Hatta haritadan arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. İşte tapu parsel sorgulama ile ilgili önemli bilgiler...

e-DEVLET'TEN PARSEL SORGULAMA

e-Devlet üzerinden TAKBİS sistemini kullanabilirsiniz. Ancak bu sisteme kayıtlı olanlar sadece bu alanı görebiliyor. Eğer T.C. Kimlik numarası ile kayıtlı iseniz giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabilirsiniz.

TAKBİS İLE VERİ PAYLAŞIMI YAPAN KURUMLAR

TAKBİS ile Tapu ve Kadastro sorgulama, tapu randevu alma gibi işlemler yapılabilir.

Online olarak veri paylaşımı yapılan kurumlar şunlardır;

-Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SOYBİS)

-Adalet Bakanlığı (UYAP)

-Maliye Bakanlığı

-Mali Suçları Araştırma Kurumu

-Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)

-Milli Emlak Genel Müdürlüğü.

-Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

-Milli Savunma Bakanlığı

-Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

-Orman Genel Müdürlüğü

-Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)

-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

-Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

-Belediyeler

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PARSEL SORGULAMA

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Parsel sorgulama uygulaması (https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/) ile il, ilçe, mahalle, ada ve parsel no seçilerek sorgulama yapılır. Sorgulama yaparken kullanılan sayfanın sağ tarafta harita yer alır. Ve sorgulama bilgilerini yazarken haritadan ilgili parsel görüntülebilir. Bunlara ek olarak eylem ve boylam bilgileriyle de sorgulama yapabilir, o yerin koordinat bilgilerini de öğrenebilirsiniz.

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ PARSEL SORGULAMA KULLANIM KOŞULLARI

1- Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu çerezler; dil seçimi gibi kullanıcı tercihlerine göre, sitenin çalışma veya görüntülenme biçimini değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.

2- Parsel Sorgulama Uygulamasının çalışması için ihtiyaç duyulan web servislerine TKGM' den izin almaksızın doğrudan ve/veya dolaylı yöntemler ile erişimde bulunulamaz.

3- Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılması halinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk uygunsuz kullanan kişilere aittir.

4- Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

5- TKGM sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6- TKGM sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.

7- İnternetin yapısı gereği bilgiler yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, çoğaltılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar, TKGM'nin sorumluluğunda değildir.

8- Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

9- TKGM kullanım koşullarının herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

10- İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları

uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.

11- Parsel Sorgulama Uygulamasının, tüm hakları saklıdır.