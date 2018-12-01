Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara de Vries, Tayland'da

01.12.2018 - 09:41 | Güncelleme:

Özlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara de Vries, ülkemizi Miss Universe’te (Kainat Güzellik Yarışması) temsil etmek üzere Tayland’a gitti. Tara de Vries, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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    Özlem Kaymaz'ın kızı Miss Turkey 2018 ikinci güzeli Tara de Vries, ülkemizi Miss Universe’te (Kainat Güzellik Yarışması) temsil etmek üzere Tayland’a gitti.

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    17 Aralık’ta Bangkok’ta düzenlenecek yarışma için kampa giren Tara de Vries, yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: 

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    “Ailemi, sevenlerimi ve ülkemi bana yakışır şekilde temsil etme şansı için şükürler olsun. En büyük zenginlik biriktireceğim hatıralar. Bu güzel yolculukta yanımda olacaklara teşekkür ederim.”

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    Tara de Vries, kampta Tayland güzeli Ning Sophida, Macaristan güzeli Eniko Kecskes ve Barbados güzeli Meghan Theobalds ile çektirdiği fotoğrafı dün Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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