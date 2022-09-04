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İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı heyecanı sürerken öğrenciler bir yandan da "İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İOKBS bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Binlerce öğrencinin beklediği sınavda sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. İşte detaylar...

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  • Tarih açıklandı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2022 Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

    İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımlandığı sınav takviminde bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer verdi. Peki, 2022 bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...
  • Tarih açıklandı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2022 Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

    BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlenecek. 120 dakika sürecek olan sınav 12:00'da sona erecek.
  • Tarih açıklandı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2022 Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

    BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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  • Tarih açıklandı! İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2022 Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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