ANAHTAR - MANDAL TESTİ

15. yüzyıln sonlarında yazılmış bir kadın tıp bilgisi koleksiyonu olan The Distaff Gospels'de çok ilginç bir test yönteminden bahsedilir. Kitapta şöyle yazar "Dostlarım, bir kadının hamile olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, ondan bir leğene idrarını yapmasını istemeli ve ardından leğene bir mandal veya anahtar koymalısınız. Ancak bir mandal kullanmak daha iyidir. Bu mandalı idrarla birlikte leğende üç veya dört saat bırakın. Ardından idrarı dökün ve mandalı çıkarın. Eğer leğende mandal izi görürseniz, kadın hamiledir, yoksa hamile değildir."