MENTOLLÜ KOKULAR

Sinekler, özellikle mentollü ve çeşitli bitkisel kokulardan hoşlanmazlar. Bunlar arasında en çok lavanta, okaliptüs, karanfil ve portakal kabuğu kokuları yer alır. Bu kokuları gün içerisinde evinize sıkarak sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.