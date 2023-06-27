1. MURPHY YASASI

Murphy Kanunları'na göre bir şeyin olmasından ne kadar korkarsanız o şeyin gerçekleşme ihtimali o kadar artar. Murphy Kanunları temel olarak şu söze dayanır "Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşir."