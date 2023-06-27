Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

Dünyadaki en meşhur 5 yasadan özellikle Murphy Kanunu en merak edilen ve sık sık başımıza gelenler arasındadır. Amerikalı mühendis Edward A. Murphy Jr. tarafından oluşturulan Murphy Kanunu'nda gerçeklik temel alınır. Ancak Murphy haricinde dünyada adı bilinmeyen sıklıkla başımıza gelen meşhur başka yasalarda vardır. İşte, dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

    1. MURPHY YASASI

    Murphy Kanunları'na göre bir şeyin olmasından ne kadar korkarsanız o şeyin gerçekleşme ihtimali o kadar artar. Murphy Kanunları temel olarak şu söze dayanır "Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa; kesinlikle bu olasılık gerçekleşir."

     
  • Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

    2. KİDLİN YASASI

    Kidlin Yasası' na göre bir problemi bir yere açık ve net bir şekilde yazarsan, meselenin yarısı çözülmüş olur. 

     
  • Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

    3. GİLBERT YASASI

    Gilbert Yasası'na göre bir işe girdiğinde istenen sonuçları sağlamak için en iyi yolları bulmak her zaman senin sorumluluğundadır. 

     
  • Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

    4. WİLSON YASASI

    Wilson Yasası'na göre "Bilgi ve zekayı her zaman ön planda tutarsan para gelmeye devam eder." 

     
  • Dünyadaki en meşhur 5 teorik yasa! Murphy kanunu ve daha fazlası!

    5. FOLKAND YASASI

    Folkand Yasası'na göre "Eğer bir konuda karar vermek zorunda değilsen o zaman karar verme."

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.