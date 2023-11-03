Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının tarihinin değiştiğini açıkladı. 2022-2023 sezonu lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi bir araya getirecek maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının tarihini değiştiğini duyurdu. Peki, "Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?" İşte 2023 Süper Kupa maçı hakkında merak edilen soruların yanıtı...
SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.
SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.