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Bursa'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde 'Türkiye'nin Yakın Tarihi' konulu konferans gerçekleştirildi. DHA'da yer alan habere göre konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı yoğun ilgi ile karşılaştı. Konuşmasında devletlerin çökme nedenlerini anlatan Ortaylı şöyle konuştu:
"ORDUYA SİYASETİN GİRMESİ TEHLİKELİDİR"
"Maalesef devletlerin, orduya siyaseti karıştırması son derece tehlikelidir. Onun için bu son olaylar yani siyaset yoluyla orduya girme sebepleri ve FETÖ müdür nedir, o son derece tehlikeli bir şeydir. Yabancı dünyada tartışıyorlar; 'Uydurma bir darbe girişimidir' diye. Valla uydurma değil onu tartışmayacağım bile, bunlar insanların hayatını çalan bir şebekedir. En iyi okullara kopya ile öğrenci sokuyorlar, imtihan kazanan subayları, uyduruk sıhhiye raporları ile eliyorlar, kabak insanları olmadık yerlere getiriyorlar ve Türkiye'yi kökünden kurutuyorlar. Çünkü bizim personel politikamız hiçbir ön birikime ön şarta bağlı değildir.
"LİYAKAT SİSTEMİNE DARBE İNDİRDİLER"
Bu imparatorluğu ayağa kaldıran bütün insanlar, halktan çıkma sıradan adamlardır. Bu kabiliyetli insanların meydana getirdiği kadroları bu şekilde kendi dar anlayışına göre göreve getirenler Türkiye Cumhuriyeti tarihine aykırı bir iş yapıyordur. Buna yol verenler, bunları koruyanların hiçbir şekilde bizim milli tarihimizde yeri olmaması gerekir. Bir şeye çok dikkat ederim; Türkiye´de mevcut olan ordu, mevcut olan kolluk kuvvetleri ve bürokrasinin içindeki liyakatlı yükselme sistemine darbe indirenler, fevkalade tehlikeli yaratıklardır. Ben bunların dışarıdan beslendiğine inanırım."
"TRUMP, DÜNYA GÖRÜŞÜ İTİBARİYLE CAHİL"
FETÖ gibi yapılanmaların arkasında ABD'de bulunan bir mekanizmanın olduğunu ifade eden Ortaylı, "Ne diye Trump gibi biri ya da madam Clinton gibi bir kadın, buradaki herifleri tutuyor. Trump zaten bir kovboy kadar cahil, işletme okumuş ama dünya görüşü itibari ile cahil bir adam. Etrafındaki müşavirleri, sekreterleri, bakanları fazla bir şey değiller. O Clinton dediğimiz hatun güzel, akıllı. Bir kocası var halktan çıkma fakat kendisi iyi bir üniversitede okudu. İstediği kadar seçkin olsun, ağzı laf yapar car car bir kadın. Ne işi var bunları tutacak orada, bir mekanizma var ki tutuyor. Önemli bir şey bu, onun üzerinde durulması gerekiyor" diye konuştu.
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