DHA

Kuşadası'nın Kadıkale Mahallesi'nde bulunan tarihi Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün üzerinin Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de olduğu gibi tamamen çatıyla kapatılması için harekete geçildi. İl Turizm Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen çalışmanın 4 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Toplam 2 bin 150 metrekare alanı kapsayacak işlemin 3 milyon TL'ye mal olacağı bildirildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle kazı çalışmalarının sürdüğü Kadıkalesi Ören Yeri'ne ziyaret etti.

'BÖLGE TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MİRAS'

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün bölge tarihi açısından çok büyük ve önemli bir miras olduğunu belirten İl Turizm Müdürü Umut Tuncer, "İlk etapta buradaki anıtsal kilisenin üzerini örteceğiz. Kilisenin üzeri, Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe'de olduğu gibi membran malzemeden çatıyla kapatılacak. Çalışmanın 4 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesini planlıyoruz" dedi.

'TURİSTLER RAHAT EDECEK'

AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise, "Proje tamamlandığında turistler bu bölgede gezerken gölge alanda daha rahat edecekler. Bunun bir örneği Şanlıurfa'da Göbeklitepe'de var. Burası, oradaki alandan daha büyük. Buradaki tarihinde yaşamasını sağlayacağız. Çalışma, Türkiye'deki antik kentlere ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi" diye konuştu.