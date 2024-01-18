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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da viyadük yapımı için patlatılan dinamit tarihi Taşköprü'ye zarar verdi! Yetkililerden açıklama geldi!

        Tarihi köprü yıkılıyordu! Dinamit patlattılar!

        Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Köprü trafiğe kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:58
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        O an kamerada! Tarihi köprüye "dinamit!"
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        Diyarbakır´ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş´a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdulhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.

        VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        DHA'da yer alan habere göre köprü güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatılırken, kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü.

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        "KÖPRÜ ONARILACAK' DEDİLER"

        Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.

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        #Diyarbakır
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