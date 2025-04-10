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        Haberler Gündem İstanbul Tarihi Mısır Çarşısı'nda ilaçlama | Son dakika haberleri

        Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde ilaçlama yapıldı

        İstanbul'un Fatih Belediyesi ekipleri, tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde haşereyle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:59
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        Tarihi Mısır Çarşısı'nda ilaçlama
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        Fatih Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşereleri önlemeye yönelik İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarından Mısır Çarşısı ve çevresinde ilaçlama yaptı.

        Bölgedeki çöp kovaları, yeraltı çöp konteynırları ve rögar kapaklarını ilaçlayan ekiplerce, çarşının farklı noktalarına fare kapanları yerleştirildi.

        Çarşı ve çevresindeki noktalara, haşere sorunu yaşanmaması adına çözümlerin yazılı olduğu afişler de asıldı.

        İlaçlama çalışmalarının tarihi ve turistik merkezlerde devam edeceği öğrenildi.

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