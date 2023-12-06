Tarihi Şah Yolu'ndaki kilise ziyarete açılacak

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"KİLİSELERİN BÖLGE TURİZMİNE KAZANDIRILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ" Proje Koordinatörü ve Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer İltar, Çakrak köyünün, Karadeniz'de antik bir liman olan Zefre Limanı'ndan başlayıp Erzurum ve Sivas'a ulaşımı sağlayan tarihi Şah Yolu üzerinde önemli bir yerleşim olduğunu söyledi.

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Çakrak ve civarındaki tarihi yapılardan Aya Yorgi'nin 13. yüzyılda, diğerlerinin ise 19. yüzyılda inşa edildiğini belirten İltar, "19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren göçle birlikte Çakrak'ta büyük bir nüfus yoğunluğu oldu. Çakrak köyü bu tarihten itibaren büyüme ve gelişme gösterdi. Köy çevresinde 6 mahallesi var. Her mahallede değişik büyüklüklerde kiliseler mevcut. Osmanlının son döneminde yapılan bu kiliseler, Neo-Bizans olarak değerlendirilecek mimari üsluba sahip" dedi.