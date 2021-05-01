Dogecoin, piyasadaki yerleşik kripto para birimlerini geride bırakarak toplam değerini yüzde 4.000'den fazla artırarak son birkaç ayda baş döndürücü boyutlara ulaştı.

DogecoinDogecoin, son büyüme açısından BitcoinBitcoin ve EthereumEthereum dahil olmak üzere birçok yerleşik kripto para birimini geride bıraktı. Son birkaç ayda değeri kabaca yüzde 4,500 arttı ve büyümeye devam ediyor.

TeslaTesla CEO'su ElonElon Musk'unMusk'un amansız desteği Dogecoin'inDogecoin'in "enler" girmesine yardımcı oldu.

Bunu, 52,4 milyon takipçi tarafından görülen paylaşımlarıyla ağırlıklı olarak TwitterTwitter üzerinden gerçekleştirdi.