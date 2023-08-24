Tarihin gizemli kalıntıları! Modern Dünyanın 7 Harikası hakkında ilginç gerçekler
Bilinenin aksine 'Dünyanın Yedi Harikası' zamanla değişti. Orijinal gruba 'Antik Dünyanın Yedi Harikası' adı verildi. Bunun nedeni, orijinal yedi harikadan altısının zamanla, çoğunlukla doğal nedenlerden dolayı, ne yazık ki yok edilmiş olmasıdır. Halen ayakta kalan tek şey, onursal bir mucize olmaya devam eden Büyük Gize Piramidi'dir. Mevcut yedi harikanın yeni listesi ise, 2007 yılında sona eren bir oylama süreciyle son şeklini aldı. Peki, bu zamanın ötesinden gelmiş muhteşem eserlerin hikayeleri ve ardındaki gizemlere ne kadar vakıfsınız? İşte her birinin ayrı hikayesi olan 'Dünyanın Yeni Yedi Harikası'…
Dünyanın Yeni Yedi Harikası, 2007 yılında İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda belirlendi. Ancak UNESCO bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ifade etmiş ve Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini açıklamıştır.
İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı'nın, 'Dünyanın Yeni 7 Harikasını' belirlemek için başlattığı yarışmaya, aralarında Ayasofya'nın da bulunduğu 21 finalist eser katıldı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi, cep telefonu ve Yeni Yedi Harika adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını seçti. Cep telefonu ve internet oylarıyla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi. Bu harikalar; Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichén Itzá Piramidi, İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum ve Hindistan'daki Tac Mahal oldu.
Çin seddi
Çin Seddi şimdiye kadar inşa edilmiş en uzun insan yapımı yapıdır ve bu yakın gelecekte de değişecek gibi görünmüyor!
Yaklaşık 13.200 mil (21.200 km) uzunluğundaki bu etkileyici duvarın inşası 200 yıldan fazla sürdü.
Esas olarak Çin'i Moğollar gibi kuzey kabilelerinin saldırılarından korumak için inşa edildi. Yaşı nedeniyle sürekli olarak onarılıp yeniden yapıldığı için orijinal duvarın büyük bir kısmı mevcut değildir.
Doğal erozyon ve turizm arasında hızlı bir düşüş yaşıyor. Büyük boyutundan dolayı duvarın tamamının bakımını yapmak neredeyse imkansızdır.
Her ne kadar korunması için çaba gösterilse de bu etkileyici yapının ne kadar süre ayakta kalacağına dair bir bilgi yok. Kesin olan bir şey var; sonsuza kadar tarihin önemli bir parçası olarak kalacaktır.
Petra
İster inanın ister inanmayın, Indiana Jones ve Son Haçlı Seferi'nde gördüğünüz o etkileyici antik kent gerçek bir yer! Ürdün'de bulunan Petra, bir zamanlar yaklaşık 10.000 kişiye ev sahipliği yapan, kumtaşı üzerine inşa edilmiş devasa bir şehirdir.
Petra'nın eski vatandaşları yağmur suyu toplama, tarım ve taş oymacılığı konularında inanılmaz derecede yetenekliydi. İkincisi, Petra'daki çoğunlukla taştan oyulmuş 800 bina, mezar, hamam, cenaze salonu, tapınak, kemerli geçit ve cadde ile temsil edilmektedir.
Petra'nın mimarisine ciddi zarar veren şeylerden biri de yağmurdur.
Çölde hemen hemen hiç yağmur yağmamasına rağmen, yağmur yağdığında oldukça şiddetli bir şekilde yağar. Yine de Petra yüzyıllardır bu fırtınalara dayanabilmeyi başarmıştır.
Kimse bu şehrin ne zaman kurulduğunu bilmiyor ama muhtemelen beşinci yüzyıla kadar dayandığı tahmin ediliyor.
Kolezyum Amfitiyatrosu
Antik Roma'nın kalbinde yer alan Kolezyum, İtalya'nın en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biridir. MS 80'li yıllara dayanan bu yapı, dünyanın en büyük amfitiyatrosu olmaya devam ediyor.
Kuşkusuz Kolezyum'un tarihi acımasızdır. Etkileyici olmasına rağmen on binlerce köle tarafından taş ve betondan inşa edilmiştir.
Tamamlandığında, içerideki olayları (genellikle gladyatör dövüşlerini, hayvan avlarını ve hatta deniz savaşlarını) izleyen yaklaşık 50.000 seyirciyi ağırlayabilecek kapasitedeydi.
Bu amfitiyatrodaki etkinliklerin çoğu ücretsizdi ve vatandaşların desteğini ve popülerliğini kazanmak için masrafları imparator tarafından karşılandı.
Pek çok insanın bilmediği şey, olaylardan önce hem hayvanların hem de gladyatörlerin tutulduğu yer altı odaları ve geçitlerin olduğudur.
Ne yazık ki zamanla Kolezyum'un yaklaşık üçte ikisi vandalizm, depremler ve yangınlar nedeniyle yok oldu. Öyle olsa bile, geri kalan yapılar hala dudak uçuklatan ve ziyaret etmeye değer!
Chichen Itza
Bu ilkel Maya şehri, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer almaktadır. Popüler bir turistik cazibe merkezi olmasına rağmen, zaman zaman yeni keşiflerin yapıldığı hala aktif bir arkeolojik sit alanıdır.
Chichen Itza'nın 9. ve 12. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bölge daha önce astronomik olayların gözlemlenmesi için bir gözlemevi olarak kullanılmıştı.
Aktif bir şehir olduğu dönemde, beş kilometrekareyi kaplayan yaklaşık 50.000 nüfusuyla en çeşitli Maya nüfusuna sahipti.
Bölge sakinlerinin çoğu yetenekli heykeltıraşlar, dokumacılar, kuyumcular ve çömlekçilerdi; dolayısıyla burada hâlâ yeni tarihi kalıntıların ortaya çıkarılmasına şaşmamak gerek!
Chichen Itza'nın çoğu yeri tuhaf sesleriyle tanınıyor. Örneğin, piramidin merdiveninin önünde ellerinizi çırpmak, Maya yılan tanrısının cıvıltısına benzeyen bir yankıyla sonuçlanacaktır.
Ayrıca top sahasının bir ucundaki alkışlar sahanın ortasında dokuz farklı yankı yaratacaktır.
Machu Picchu
Peru'da bulunan bu eski İnka kalesi gizemle çevrilidir. 1400'lerin ortalarında inşa edilen Machu Picchu, 1911 yılına kadar Avrupalılar tarafından keşfedilmedi. İnka İmparatorluğu'nu büyük ölçüde yok eden İspanyol fatihler bile onu bulmaya asla yaklaşamadı.
Machu Picchu'nun inşası başlı başına akıllara durgunluk veren bir başarıdır. Bazıları 55 tonun (49,9 ton) üzerinde ağırlığa sahip granit kayalardan inşa edilmiştir.
Taşlar ya saf insan gücüyle dağa itildi ya da doğrudan dağın kenarından yontuldu.
Tamamlandığında Machu Picchu'nun yaklaşık 300 ila 1000 kişilik bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyordu. Ne yazık ki İnkalar belgelenmiş kayıt tutmadı, bu da Machu Picchu'nun gerçek amacını kayıp bir sır olarak bıraktı.
Terk edilmeden önce sadece 100 yıl işgal edilmişti ki bu da bir sır. Ancak çiçek hastalığı salgını nedeniyle geride kaldığı sanılıyor.
Bu İnka harikasını ziyaret ederseniz, 150'den fazla binadan oluştuğunu göreceksiniz. Yapıların dağdan yıkılmasını önlemek için İnkalar 600'den fazla teras inşa etti!
Tac Mahal Mozolesi
Dünyanın en ünlü mozolesi olan Tac Mahal, Hindistan'ın en popüler cazibe merkezidir. Bu mermer anıt, 1632 yılında dönemin imparatoru tarafından en sevdiği eşi Mümtaz Mahal için mezar olarak yaptırılmıştır.
İnşaatın tamamlanması 20 yıldan biraz fazla sürdü ve maliyeti yaklaşık 827 milyon ABD dolarıydı. Ayrıca ağır malzemelerin taşınmasına yardımcı olmak için yaklaşık 20.000 zanaatkârın yanı sıra bin fil gerekiyordu.
Tac Mahal sadece süslü değildi, aynı zamanda akıllıca inşa edilmişti. Mesela bir çökme durumunda mezardaki her şey düşecek şekilde tasarlanmıştı.
Bu gösterişli mezar, imparatorun sevgili eşi için inşa edilmiş olsa da, dekore edilmeyen tek şey onun gerçek mezarıdır. Bunun nedeni, boş bir davranış olarak görüldüğü için mezarların süslenemeyeceğini belirten İslam hukukundan kaynaklanmaktadır.
Günümüzde yapısal bütünlük bir endişe kaynağıdır. Bazı aşırı değerlendirmeler Tac Mahal'in 2016 yılında çökeceğini düşünüyordu. Elbette bu tarihi aştığını biliyoruz ama çürüme yaklaşıyor.
Estetiği korumak amacıyla, benzin egzozunun dış cepheyi karartmasını önlemek amacıyla araba ve otobüslerin Tac Mahal'in 1.640 fit (500 metre) yakınına gelmesine izin verilmiyor.
Kurtarıcı İsa Heykeli
En son inşa edilen Harika, Brezilya'da inşa edilmesi yalnızca beş yıl süren ve 1931'de tamamlanan İsa heykelidir.
Heykelin ilhamı, ulusun "tanrısızlığının" arttığından endişe duyan Katolikler arasındaki korkudan alındı.
Yerel bir mühendis, heykeli birkaç revizyonla tasarladı. Başlangıçta bu, bir elinde haç, diğer elinde küre taşıyan İsa'nın bir taslağıydı.
Elbette tasarım değişti ve son çizim, bugün kollarını açarak gördüğünüz, barışın simgesi olan heykel oldu.
Mühendis, tasarımı tamamladıktan sonra Fransa'ya gitti ve burada parçayı yapacak bir heykeltıraş buldu. Fransa'da başlayan heykel, 98 fit (29,9 metre) uzunluğa ulaştı ve kil parçalarından oluştu ve daha sonra betonarme ile yeniden yapılmak üzere Brezilya'ya gönderildi.
Beton, bu kadar büyük bir heykeli taşıyabilecek kadar güçlü olan birkaç şeyden biriydi ama daha güzel görünmesi için bir şeylerle süslenmesi gerekiyordu.
Yani altı milyona yakın taş kiremitle kaplıydı! Fayansları yapan işçiler genellikle arkalarına yazı yazardı; dolayısıyla bu heykel gizli mesajlarla kaplıdır.
Kurtarıcı İsa, yıllar içinde rüzgar, yağmur ve yıldırım nedeniyle pek çok restorasyona ihtiyaç duymuş ve büyük bir restorasyon 2010 yılında tamamlanmıştır.
Antik Dünyanın orijinal Yedi Harikası zamanla kaybolmuş olsa da, şu anki Dünyanın Yedi Harikası insan uygarlığının inanılmaz başarılarının bir kanıtıdır.
Görkemli Çin Seddi'nden Peru'nun gizemli Machu Picchu'suna kadar bu harikalar dünyanın her yerinden insanları büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor.
Dolayısıyla, eğer ilham verici bir gezi havasındaysanız, bu modern harikaları seyahat yapılacaklar listenize eklediğinizden emin olun!