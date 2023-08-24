Tarihin gizemli kalıntıları! Modern Dünyanın 7 Harikası hakkında ilginç gerçekler

Dünyanın Yeni Yedi Harikası , 2007 yılında İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda belirlendi. Ancak UNESCO bu seçimi, oy kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ifade etmiş ve Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam edileceğini açıklamıştır.

İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı 'nın, 'Dünyanın Yeni 7 Harikasını' belirlemek için başlattığı yarışmaya, aralarında Ayasofya'nın da bulunduğu 21 finalist eser katıldı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi, cep telefonu ve Yeni Yedi Harika adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını seçti. Cep telefonu ve internet oylarıyla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi. Bu harikalar; Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichén Itzá Piramidi, İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum ve Hindistan'daki Tac Mahal oldu.

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Çin seddi

Çin Seddi şimdiye kadar inşa edilmiş en uzun insan yapımı yapıdır ve bu yakın gelecekte de değişecek gibi görünmüyor!

Yaklaşık 13.200 mil (21.200 km) uzunluğundaki bu etkileyici duvarın inşası 200 yıldan fazla sürdü.

Esas olarak Çin'i Moğollar gibi kuzey kabilelerinin saldırılarından korumak için inşa edildi. Yaşı nedeniyle sürekli olarak onarılıp yeniden yapıldığı için orijinal duvarın büyük bir kısmı mevcut değildir.

Doğal erozyon ve turizm arasında hızlı bir düşüş yaşıyor. Büyük boyutundan dolayı duvarın tamamının bakımını yapmak neredeyse imkansızdır.

Her ne kadar korunması için çaba gösterilse de bu etkileyici yapının ne kadar süre ayakta kalacağına dair bir bilgi yok. Kesin olan bir şey var; sonsuza kadar tarihin önemli bir parçası olarak kalacaktır.