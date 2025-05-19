Tarihin yeniden yazıldığı yer: Göbeklitepe'nin insanlık tarihini değiştiren sırrı neydi?

12 BİN YILLIK BİR TAPINAKLAR DÜNYASI

Göbeklitepe'nin en çarpıcı özelliği, yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiş olması. Mısır piramitlerinden 4 bin, Stonehenge’den ise 6-7 bin yıl daha eski. Bu, yerleşik hayata geçilmeden önce inşa edilen, bilinen en eski tapınak kompleksi olduğu anlamına geliyor.

O dönem insanlarının yalnızca avcı-toplayıcı yaşam sürdüğü düşünülürken, bu yapıların inşası, dönemin insanlarının organize bir sosyal düzene sahip olduğunu gösteriyor.