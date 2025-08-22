Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Tarihte bugün neler oldu? 22 Ağustos dünya ne günü? 22 Ağustos ne günü, anlamı ve önemi ne?

        Tarihte bugün neler oldu? 22 Ağustos dünya ne günü?

        Ağustos ayının bitmesine kısa süre kala, 22 Ağustos tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Ağustos tarihi tarihsel süreçleri ve anlamı ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, 22 Ağustos, Miladi takvime göre yılın 234. günüdür. Peki, 22 Ağustos dünya ne günü? 22 Ağustos ne günü, anlamı ve önemi ne? İşte merak edilenler...

        Giriş: 22.08.2025 - 00:27 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:27
        22 Ağustos tarihinde dünyada kutlanan önemli günler ve yaşanan tarihsel olaylar gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler, dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca tarihte farklı anlamlar içerirler. Peki, "22 Ağustos ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...

        TARİHTE 22 AĞUSTOS

        1642 - İngiliz İç Savaşı başladı.

        1654 - Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam'a geldi. O gelecekteki adıyla "ABD”ye yerleşen ilk Yahudi'ydi.

        1703 - III. Ahmed, II. Mustafa'nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Padişahı oldu.

        1780 - Büyük Britanyalı James Cook'un gemisi, Büyük Britanya'ya döndü.

        1791 - Haiti'de kölelerin ilk ayaklanması.

        1812 - Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra'nın keşfi.

        1848 - ABD, New Mexico'yu ilhak etti (topraklarına kattı).

        1849 - Tarihteki ilk askerî hava hücumu gerçekleşti. Avusturya, İtalya'nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı.

        1864 - 12 devlet, ilk Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı: Kızılhaç'ın oluşturulması.

        1901 - Cadillac Motor Şirketi kuruldu.

        1910 - Japonya, Kore'yi ilhak etti.

        1919 - Sejny Ayaklanması patlak verdi.

        1941 - Alman Ordusu, Leningrad'a ulaştı ve kuşatma başladı.

        1942 - Brezilya, Almanya ve İtalya'ya savaş ilan etti.

        1952 - Henri Charrière'nin Kelebek romanına ve filmine de konu olan Fransa'ya ait Fransız Guyanası'ndaki cezaevi tesisleri tamamen kapatıldı.

        1961 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kuruldu.

        1962 - Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e düzenlenen bir suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

        1962 - Nükleer güçle çalışan ilk yük ve yolcu gemisi olan NS Savannah açılış yolculuğunu yaptı.

        1965 - Sadun Boro, yelkenlisiyle yapacağı dünya turuna başladı.

        1989 - Neptün gezegeninin ilk halkasının keşfi.

