Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tarihte diş sağlığının ilk adımı böyle atıldı! İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Tarihte diş sağlığının ilk adımı böyle atıldı! İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Diş macununu her sabah düşünmeden sıktığımız tüpün arkasında, binlerce yıllık bir tarih yatıyor. Antik çağlardan bugüne uzanan bu ilginç yolculukta, insanlar diş sağlığı için oldukça sıra dışı yöntemlere başvurdu. Peki ilk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 10:08 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün raflarda gördüğümüz diş macunları modern bir icat gibi görünse de, ağız temizliği insanlık tarihi kadar eski. Ezilmiş kemiklerden küle uzanan bu serüven, şaşırtıcı detaylarla dolu. İlk diş macunları nasıldı, kimler kullandı?

        2

        DİŞ SAĞLIĞI TAKINTISI SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA ESKİ

        Günümüzde diş macunu, sabah-akşam rutinimizin vazgeçilmez bir parçası. Ancak diş temizliğine verilen önem, modern banyolarla sınırlı değil.

        3

        Tarihçiler, diş sağlığına dair ilk bilinçli adımların binlerce yıl öncesine dayandığını söylüyor. İnsanlar, estetik kaygılardan çok önce, diş ağrısını ve ağız kokusunu önlemek için farklı yöntemler geliştirmişti.

        4

        İLK DİŞ MACUNU MISIR’DA ORTAYA ÇIKTI

        Bilinen en eski diş macunu benzeri karışımlar, MÖ 3000–5000 yılları arasında Antik Mısır’da kullanıldı. Bu dönemde hazırlanan karışımların içinde ezilmiş hayvan kemikleri, öğütülmüş yumurta kabuğu, ponza taşı ve kül bulunuyordu.

        5

        Oldukça sert yapılı olan bu maddeler, diş yüzeyini temizlemeyi amaçlıyordu. Ancak modern diş hekimlerine göre bu karışımlar, diş minesine ciddi zarar verebilecek kadar aşındırıcıydı.

        6

        ROMA VE YUNAN DÖNEMİNDE DAHA “PRATİK” YÖNTEMLER

        Antik Yunan ve Roma’da diş temizliği biraz daha günlük hayata uyarlanmıştı. İnsanlar dişlerini temizlemek için toz haline getirilmiş kabuklar, kömür ve bitkisel karışımlar kullandı.

        7

        Romalıların idrarı temizlikte kullandığına dair kaynaklar da bulunuyor. İdrarın içindeki amonyak, dişleri beyazlatıcı bir etki yaratıyordu. Bugün kulağa ürkütücü gelse de, bu yöntem dönemi için oldukça yaygındı.

        8

        ORTA ÇAĞ’DA DİŞ FIRÇASI YOKTU AMA ALTERNATİFLER VARDI

        Orta Çağ’da diş fırçası henüz yaygınlaşmamıştı. Bunun yerine insanlar “misvak” benzeri çiğneme çubuklarını kullanıyordu.

        9

        Aromatik bitkilerden elde edilen bu çubuklar, hem dişleri temizliyor hem de ağız kokusunu bastırıyordu. Aynı dönemde tuz ve karbonat karışımları da diş temizliğinde tercih ediliyordu.

        10

        MODERN DİŞ MACUNUNUN TEMELLERİ 19. YÜZYILDA ATILDI

        Bugün kullandığımız diş macununa en yakın formül, 19. yüzyılda geliştirildi. İlk etapta cam kavanozlarda satılan bu ürünler, zamanla metal tüplere taşındı. Florürün diş macunlarına eklenmesi ise 20. yüzyılın ortalarını buldu. Bu gelişme, diş çürüklerinin önlenmesinde devrim yarattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Casperlar'a yeni operasyon: 117 gözaltı
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        Venezuela geçici Devlet Başkanı: Maduro'ya sadakatle bağlıyız
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        "Yüreğini ortaya koyabilmek zor ama değerli"
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?