Tarihte diş sağlığının ilk adımı böyle atıldı! İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
Diş macununu her sabah düşünmeden sıktığımız tüpün arkasında, binlerce yıllık bir tarih yatıyor. Antik çağlardan bugüne uzanan bu ilginç yolculukta, insanlar diş sağlığı için oldukça sıra dışı yöntemlere başvurdu. Peki ilk diş macunu neyle yapılıyordu?
Bugün raflarda gördüğümüz diş macunları modern bir icat gibi görünse de, ağız temizliği insanlık tarihi kadar eski. Ezilmiş kemiklerden küle uzanan bu serüven, şaşırtıcı detaylarla dolu. İlk diş macunları nasıldı, kimler kullandı?
DİŞ SAĞLIĞI TAKINTISI SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA ESKİ
Günümüzde diş macunu, sabah-akşam rutinimizin vazgeçilmez bir parçası. Ancak diş temizliğine verilen önem, modern banyolarla sınırlı değil.
Tarihçiler, diş sağlığına dair ilk bilinçli adımların binlerce yıl öncesine dayandığını söylüyor. İnsanlar, estetik kaygılardan çok önce, diş ağrısını ve ağız kokusunu önlemek için farklı yöntemler geliştirmişti.
İLK DİŞ MACUNU MISIR’DA ORTAYA ÇIKTI
Bilinen en eski diş macunu benzeri karışımlar, MÖ 3000–5000 yılları arasında Antik Mısır’da kullanıldı. Bu dönemde hazırlanan karışımların içinde ezilmiş hayvan kemikleri, öğütülmüş yumurta kabuğu, ponza taşı ve kül bulunuyordu.
Oldukça sert yapılı olan bu maddeler, diş yüzeyini temizlemeyi amaçlıyordu. Ancak modern diş hekimlerine göre bu karışımlar, diş minesine ciddi zarar verebilecek kadar aşındırıcıydı.
ROMA VE YUNAN DÖNEMİNDE DAHA “PRATİK” YÖNTEMLER
Antik Yunan ve Roma’da diş temizliği biraz daha günlük hayata uyarlanmıştı. İnsanlar dişlerini temizlemek için toz haline getirilmiş kabuklar, kömür ve bitkisel karışımlar kullandı.
Romalıların idrarı temizlikte kullandığına dair kaynaklar da bulunuyor. İdrarın içindeki amonyak, dişleri beyazlatıcı bir etki yaratıyordu. Bugün kulağa ürkütücü gelse de, bu yöntem dönemi için oldukça yaygındı.
ORTA ÇAĞ’DA DİŞ FIRÇASI YOKTU AMA ALTERNATİFLER VARDI
Orta Çağ’da diş fırçası henüz yaygınlaşmamıştı. Bunun yerine insanlar “misvak” benzeri çiğneme çubuklarını kullanıyordu.
Aromatik bitkilerden elde edilen bu çubuklar, hem dişleri temizliyor hem de ağız kokusunu bastırıyordu. Aynı dönemde tuz ve karbonat karışımları da diş temizliğinde tercih ediliyordu.
MODERN DİŞ MACUNUNUN TEMELLERİ 19. YÜZYILDA ATILDI
Bugün kullandığımız diş macununa en yakın formül, 19. yüzyılda geliştirildi. İlk etapta cam kavanozlarda satılan bu ürünler, zamanla metal tüplere taşındı. Florürün diş macunlarına eklenmesi ise 20. yüzyılın ortalarını buldu. Bu gelişme, diş çürüklerinin önlenmesinde devrim yarattı.