Tarık Biberovic: Hayalim EuroLeague'i kazanıp NBA'e gitmek

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Tarık Biberovic, kariyerindeki en iyi sezonu geçirdiğini belirterek, "Hayalim Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) kazanıp, NBA'e gitmek." dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 7. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki basketbolcu, sergilediği istikrarlı performans ve gösterdiği gelişimle dikkati çekiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27 maça çıkan Tarık Biberovic, THY Avrupa Ligi'nde ise 34 müsabakada görev yaptı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birçok alanda kariyer rekoru kıran milli oyuncu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çok iyi bir takımda forma giydiğini belirten Tarık, "Kariyerimdeki en iyi sezonu geçirdiğim tartışılmaz. Hayatımda ilk defa ilkten son maça kadar bu seviyede ve istikrarlı bir şekilde oynadım. İyi oynadığım için kendimi THY Avrupa Ligi'ne ait hissettim. Bu, benim için çok önemli. Çok güzel bir sezon yaşadığımızı düşünüyorum. Müthiş bir ekibiz. Herkes dört dörtlük. Hocanın sistemini uygulamaya başladığımız zamandan beri ayrı bir seviyede oynuyoruz. Geçen sezon da çok güzel bir kimyamız vardı ama birkaç parça eksikti. Bu sezonki kadromuz daha iyi. Ocak ayından bu yana çok güzel bir basketbol oynadık ve herkese ne olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Her zaman öz güvenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki forvet, "Öz güven, çalışmaktan geliyor. Bir de iyi oynadığınızda kazandığınız öz güven var. Kendime güveniyorum ve en yüksek seviyelere geleceğimi biliyorum. 34 maça çıktığınızda ve iyi oynadığınızda bu size başka bir öz güven katıyor. İnşallah, bunun üzerinde çalışmaya devam edersem daha yüksek seviyelere geleceğim." diye konuştu.

Play-off'taki diğer eşleşmeler hakkında da görüşlerini paylaşan Tarık, "Monaco ve Olympiakos'un turu geçebileceğini düşünüyorum. Dörtlü Final'de Türk derbisi olma ihtimali var. Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'u geçerse hiç şaşırmam. Her şey olabilir." dedi.

"JASIKEVICIUS KARİYERİMİ DEĞİŞTİREN BAŞANTRENÖR"

Tarık Biberovic, yakaladığı çıkış ve gösterdiği gelişimde sarı-lacivertli takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un önemli rol oynadığını vurguladı.

Litvanyalı çalıştırıcının ilk günden bu yana kendisine duyduğu güvenin altını çizen 24 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

"Her hoca benim hayatıma, oyun tarzıma ve felsefeme başka bir şey kattı. Ancak Saras (Jasikevicius), gerçekten kariyerimi değiştiren başantrenör olabilir. Beni istikrarlı bir şekilde oynattı ve bana güvendi. Çok hata yaptığım zamanlarda geleceğimi düşünerek beni sahada tuttu. Ben de bu sayede geliştim. Saras'ın çok güzel hazırlıkları var. Bir takımın başarılı olmasını istiyorsan liderin hoca olması gerekiyor. Saras, bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Çok iyi bir düzenimiz var. Ben sürekli 'Bu mu daha iyi, şu mu daha iyi?' diye düşünüyordum. Neyi yapacağımı bilmiyordum. Saras, 'Bir şeyin üzerine gideceksin ve istikrarlı olacaksın.' dedi. İstikrar konusunda ve oyunumda bana çok yardımcı oldu. Basketbolumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Pick and roll oynatmaya başladı. Bire birleri ve post up'ları geliştirdim. Savunmada bana daha çok görev vermeye başladı. Bana 1, 2, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynayabileceğimi söyledi. Bunu duyduğunuzda siz de kendinize daha çok sorumluluk veriyorsunuz. Bunu yapmak istediğinizde her gün daha motive oynuyorsunuz."

NEXT GENERATION TURNUVASI SAYESİNDE F.BAHÇE'YLE YOLLARI KESİŞTİ

Tarık Biberovic, Avrupa Ligi'nin 2017'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği Next Generation Turnuvası'nda sergilediği performansın sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilere transfer olma sürecini anlatan Tarık, şu ifadeleri kullandı:

"2017 yazında 16 yaşındayken Fenerbahçe ile temas kurdum. O sezon 7 ya da 8 oyuncu milli takıma gitmişti. Bu isimlerin yerine antrenmana davet edilen oyunculardan biri de bendim. 2017'de Belgrad'da Next Generation Turnuvası vardı. Orada çok iyi oynadım. Beni çağırdılar. Kendimi gösterdim. Sezon öncesi turnuvalara gittim ve sözleşme imzaladık. Buraya tek geldim. Türkçe bilmiyordum. İngilizceyi de doğru düzgün konuşmuyordum. Yabancılarla anlaşabilmek için İngilizce öğrendim. 2-3 sene önce Türkçe öğrenmeye başladım ve bu seviyeye geldim. Alışma süreci biraz zordu. Kolay değil. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Türkçe öğrenmek zor oldu. İspanyolca ya da Fransızca da öğrenmeyi düşünüyorum."