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        Haberler Magazin Tarık Emir Tekin: Yalnızken daha üretkenim - Magazin haberleri

        Tarık Emir Tekin: Yalnızken daha üretkenim

        Tarık Emir Tekin, Rus asıllı sevgilisi Sofia Katc ile yollarını ayırmıştı. Genç oyuncu, "Yalnızken daha üretkenim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:49
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğulları Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te köpeği ile görüntülendi. Tekin, "Kendimizi dışarı attık, solunum yolu enfeksiyonu geçirdim. Son dönemde yoruldum sanırım" dedi.

        Belindeki fotoğraf makinesi dikkat çeken oyuncu, ilerleyen dönemde açacağı bir sergi için her ortamda yanında fotoğraf makinesini taşıdığını ifade etti.

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        Tekin, "Video odaklı kullanıyorum. Böyle boş günlerimde yanıma alıyorum ve bir şeyler çekiyorum. Hayalim yönetmenlik. Ben hikâye anlatmayı seviyorum. Sergi de düşünüyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama zaman bulamıyorum henüz" ifadelerini kullandı.

        27 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 32 yaşına kadar oyunculuğa devam edeceğini ve ardından hayallerini yavaş yavaş gerçekleştireceğini dile getirdi.

        Ünlü oyuncu, "Ben memnunum hayatımdan. Her şey adım adım şimdilik. Kendime challenge (meydan okuma) koyuyorum ve onları sıra sıra aşıyorum. Gerçekçi hedefler koymak istiyorum kendime ve sıra sıra ilerliyorum. Kendimle yarışıyorum diyebilirim" diyerek güldü.

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        Annesi Şevval Sam ile bir projede yer alma isteğini de muhabirler karşısında değerlendiren Tekin, "Annemle ve anneannemle aynı sahneyi paylaşmak... Onlar ile birlikte aynı yerde bir araya gelmek ya da aynı projede yer alabilmek. Bunlar herkese nasip olmaz. Bunu biz çok istiyoruz. Belki annemin klibinde yönetmenlik de yapabilirim. Ona hem mesaj olsun, hem de dilek olsun" dedi.

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        Tarık Emir Tekin ve Rus sevgilisi Sofia Katc ayrılmıştı. Oyuncu, aşk hayatını sorulması üzerine, "Böyle iyi ya... Nedenini ben de bilmiyorum. Mutluluğu bilemiyorum ama böyle daha üretken olduğumu söyleyebilirim. Yaşım da ufak sayılır, kendimi biraz geliştirmek istiyorum" dedi.

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        Tarık Emir Tekin sözlerini şöyle noktaladı: Ben hayatta hızlı tüketime karşı bir adamım. İlişkilerde de aynı yaklaşımda olmaya çalışıyorum. Derinliğine inemeyeceğim bir şeyin içinde olmak istemem. Gerçekten sevdiğim birisi olması, beni daha çok mutlu eder" diyerek yürüyüşüne devam etti.

        #Tarık Emir Tekin
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