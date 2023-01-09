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Tarım Bakanı Kirişci'den kuraklık mesajı: Türkiye, su stresi altında olan bir ülke

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağışların azalmasıyla son dönemde gündeme gelen kuralık sorunu ile ilgili konuştu. Kirişci, “Türkiye su stresi altında olan bir ülke. Su fakiri de değil, su zengini de değil” dedi. Bakan Kirişci, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu büyükşehirlerdeki su rezervlerine ilişkin son verileri de paylaştı

Tarım Bakanı Kirişci'den kuraklık mesajı: Türkiye, su stresi altında olan bir ülke - Son dakika haberi
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Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Kirişci’nin öne çıkan mesajları şöyle:

"DÜZENSİZ YAĞIŞ VAR"

"Son yıllarda kuraklık çölleşme ve hatta en kötüsü düzensiz yağış var. Son örnek Antalya Kumluca'da. 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı yani 1 yıllık yağışın yüzde 25'i 1 günde yağdı. Türkiye su stresi altında bir ülke. Su fakiri de değil, su zengini de değil. Suyumuzu dikkatli kullanmalıyız.

İSTANBUL’DA DOLULUK ORANI YÜZDE 33,5

İstanbul’da barajlarda aktif doluluk oranı geçen yıl aynı tarihe göre yüzde 16,5 oranından daha az şu anda. Şu anki doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde bile 3,5 aylık ihtiyacımızı karşılayacak su rezervinin olduğunu belirtmek isterim. Ankara bu konuda daha şanslı, geçen yıla göre yüzde 10,7 oranında daha fazla su rezervi var, doluluk oranı yüzde 18,9. Barajlara su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitemiz var. İzmir’de yüzde 3.6 oranında su bulunuyor, yüzde 19.1 doluluk oranı. Bursa'da yüzde 16,5 maalesef.

EN ŞANSLI BÖLGE DOĞU KAREDENİZ

2050 yılı geldiğinde bizim şu anda 112 milyar metreküp suyumuz var, bunun yüzde 25 azalacağı 84 milyar metreküpe ineceği uzmanların yaptığı çalışmalarda yer alıyor. 2050 yılına gelindiğinde nüfus, sanayi bunlardaki artıştan dolayı biz şu an halihazırda 112 milyar metreküpün 58 metreküpünü kullanıyoruz. O gün geldiğinde bu 90 milyar metreküpe çıkacak. Doğu Karadeniz en şanslı bölge, kısmen Orta Karadeniz, biraz da İstanbul ve Akdeniz bölgesinin batı tarafı, buralarda hiç tedbir alınmasa bile su sıkıntısı yaşanmayacağı gibi bir durum var.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Şu ana kadar dün itibari ile 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Bunun dışında bir de kara ve demir yolu ile Avrupa’ya geçenler var, onların da 7-8 ton olduğunu varsaydığınızda bu bahsettiğim tarih kendilerinin ticarete konu ettikleri ürün miktarıydı. Bir de ona 2022 mahsulünü eklediğinizde Ukrayna’nın böyle bir stoku vardı. Asıl stok Rusya tarafı, 150 milyon tonluk bir ürün stoku var. Haklı olarak Rusya bu ürünlerini satmak istiyor, fakat bu ürünlerinin alımını gerçekleştirerek, ambargo listesine dahil olmak isteyen gemiciler, taşıyıcılar var. Bizim bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yasaklılar listesine girerim diye endişe edenler var. Önümüzdeki yıllarda bu mesele çözülmezse dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor. Bu ülkenin üreticileri eli öpülesi. Bu üreticiler pandemi döneminde kendi emsalleri evlerinden çıkmadı ama bizim insanımız tarlada ekip dikmek hayvanları meşgul etmek istediler, bu ülkede üretim zinciri bozulmadı.

ET VE SÜT FİYATLARI

Spekülatif hareketler gözlemliyoruz gerekli önlemleri aldık almaya da devam edeceğiz. Piyasadaki fiyat artışı konusunda tedbiren kasaplık ve hayvan bağlantılarının yapıldığını da belirtmek istiyorum. Ramazan nedeni ile ilgi artar ama bulunurluk konusunda eksik gedik, yok. Gerekirse tedbirler alınır.

HAYVANLARA ÇİP VE BARINAKLAR

Çip 31 Aralık'ta sona erdi, beyanname verenlerden de kayıt altına alındı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme girdi. 500 bin civarında bir beyan eden var. Toplamda 2 milyonluk sahipli hayvan var diyebiliriz. Sahipsiz hayvanlar için de Türkiye genelinde katkı sağlayabilecek paydaşlarla 29 Kasım'da çalıştay düzenledik. Ortaya çıkan bu son durumla ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Son şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. 8 milyon civarında sahipsiz hayvan olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların; 6 milyonu mutlak suretle kısırlaştırmalı, rehabile edilmeli."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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