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Tarım ihracatında ocak rekoru

Tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı

Tarım ihracatında ocak rekoru
AA

2022'de ihracat rekorlarına imza atan tarım sektörü, bu yıla da yükselişle başladı.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrası jeopolitik riskler, arza yönelik endişelerin hakim olması ve küresel çapta gıdaya erişimin zorlaşmasına karşın Türkiye, tarım ihracatına tam gaz devam etti.

Ülkelerin korumacı politikalarına karşın Türk tarım sektörü, etkili dış ticaret politikasını sürdürdü. Ülkelere düzenlenen ticaret heyetleri de Türkiye'nin dış satımında rekorlara imza atmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Tarım ürünlerine gelen talep de rekor tazelemeye devam ediyor.

Türkiye'nin tarım sektörü, 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 14,8 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 6'sı ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 989 milyon 465 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 626 milyon 716 bin dolar, yaş meyve ve sebze 325 milyon 101 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 128 milyon 117 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 119 milyon 781 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 13 milyon 964 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 19,3, yaş meyve ve sebze yüzde 14,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 7,3, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 219,2, süs bitkileri ve mamulleri yüzde 12,5, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 12,4 ihracat artışı kaydetti.

Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerde Irak, Rusya Federasyonu, Almanya, İspanya ve Hollanda öne çıktı.

Irak'a hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 164 milyon 32 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 76,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze sektörü 102,9 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya kuru meyve ve mamulleri 16,8 milyon dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı 45,1 milyon dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri 3,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak döneminde tarım grubu ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle:

1 - 31 OCAK
SEKTÖRLER 2022 2023

Değişim (2023/2022) (yüzde)

 Pay (yüzde)
I. TARIM 2.549.931 2.875.571 12,8 14,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.692.138 1.976.634 16,8 10,2
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 829.222 989.465 19,3 5,1
Yaş meyve ve sebze 284.428 325.101 14,3 1,7
Meyve sebze mamulleri 172.967 170.740 -1,3 0,9
Kuru meyve ve mamulleri 119.387 128.117 7,3 0,7
Fındık ve mamulleri 181.951 143.380 -21,2 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 37.522 119.781 219,2 0,6
Tütün 54.249 86.086 58,7 0,4
Süs bitkileri ve mamulleri 12.415 13.964 12,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 300.295 272.221 -9,3 1,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 300.295 272.221 -9,3 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 557.497 626.716 12,4 3,2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 557.497 626.716 12,4 3,2
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