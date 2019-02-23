Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Limon toplamak üzere gittikleri narenciye bahçelerinden dönen işçileri taşıyan N.S.'nin kullandığı midibüs, Sarıyer-Çeşmeli Mahallesi kara yolunda devrildi.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, işçilerden Afganistan uyruklu Abdul Ahmet Jura (31) yaşamını yitirdi, şoför N.S. ile 15 işçi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın, yağmur nedeniyle limon toplama işinin iptal olması üzerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.