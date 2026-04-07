        Tarım Kredi'de 100 milyar TL ciro hedefi - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım Kredi'de 100 milyar TL ciro hedefi

        Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, 2025'te 66 milyar 400 milyon lira ciro yaptıklarını belirterek, "2026 yılı ciromuz için 85 milyar lira hedef koyduk ama 100 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 17:14
        Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Ümraniye'de bulunan Tarım Kredi Holding'de gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılını değerlendirdi, bu yıla ilişkin hedeflerini paylaştı.

        Orhan Kozan, KOOP Market'in sadece bir market değil, Türkiye'nin gıda geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, Ankara'da 30 metrekarelik bir dükkandan 5 binin üzerindeki satış noktasına uzanan bir hikayesi olduğundan bahsetti.

        Modelin klasik perakende yaklaşımından farklı bir noktada konumlandığını belirten Kozan, "Bizim modelimiz yalnızca raf fiyatı üzerinden rekabet eden bir yapı değil. Üretici ile tüketici arasında doğrudan dengenin kurulduğu bir ekosistemdir. Bu sayede hem üreticinin emeği değer buluyor hem de tüketici daha erişilebilir fiyatlarla ürüne ulaşabiliyor." diye konuştu.

        Kozan, uçtan uca üretim modeli ile raflarda satılan ürünlerin yüzde 50'sinin tamamen Tarım Kredi tarafından kontrol edildiğini, geri kalan deterjan gibi yan ürünlerin ise satış noktalarından temin edildiğini aktardı.

        Kadın üreticileri, kadın kooperatiflerini de desteklediklerini söyleyen Kozan, kurulan bu sistemle söz konusu kadın kooperatiflerinin de işlerini büyüttüğünü dile getirdi.

        MARKET SAYISI 2.379'A ULAŞTI

        KOOP Market Genel Müdürü Kozan, Tarım Kredi KOOP Market'in 2021 yılında 709 marketle 2 milyar 186 milyon lira ciro yaptıklarını belirterek, "2025 yılında market sayımızı 2 bin 379'a, ciromuzu ise 66 milyar 400 milyon liraya yükselttik. Depo çok önemli, depo sayımızı artırdık, personel sayımız da 10 bini aştı. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu kadar kısa süre içerisinde büyüyen bir zincir yok." diye konuştu.

        Türkiye genelinde 5 bin satış noktasına ulaştıklarını ifade eden Kozan, yapılan ürünleri müşteri ile buluşturmak için satış noktalarının önemli olduğunu ve temeldeki hedefin müşterilerin güvenini sağlamak olduğunu söyledi.

        Kozan, donuk ürünleri depolardan mağazalara eskiden haftada bir götürdüklerini ancak yeni depo yatırımları ile bunun bazı mağazalarda haftada 2'ye çıktığını belirtti.

        Diyarbakır'a da yaklaşık 250-300 milyon lira yatırımla bir depo açacaklarını bildiren Kozan, şunları kaydetti:

        "Bu depoyla birlikte lojistik maliyetlerimizi daha optimize edeceğiz. Daha kabul edilebilir bir yere getireceğiz. Neredeyse nakliyeden tasarrufumuz o depoya yaptığımız yatırımı geriye getirmiş olacak. Çünkü şu anda mevcut durumda Erzurum'daki veya Mersin'deki depodan mal taşımak zorunda kalıyorduk. Yine İstanbul tarafında İstanbul'da mağaza büyümemize paralel olarak da yeni depo arayışlarımız devam edecek."

        Kozan, 5 bin satış noktasının türlerinden bahsederek, 250 metrekareden 1000 metrekareye kadar farklı yapılarda mağazaların olduğunu, KOOP kurumsal satış noktaları ile üniversiteler, Bakanlıklar ve okullara da hizmet verildiğini söyledi.

        KOOP Market'in kayıtlı sermayesinin 2,5 milyar lira olduğunu belirten Kozan, "Aralık ayında Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermayemizi 8 milyar 750 milyon liraya yükseltmek için başvurduk. Süreç devam ediyor." diye konuştu.

        Kozan, KOOP Market'in yaptığı yatırımların tutarlarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2022'den 2025'e kadar olan dönemde toplam yatırım tutarı 10 milyar 888 milyon lira olurken, 2025 sonunda aktif büyüklüğümüz 21,9 milyar liraya ulaştı. 2025'te 66 milyar 400 milyon lira ciro yapmıştık. 2026 yılı ciromuz için 85 milyar lira hedef koyduk ama 100 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz. Yapılan değerlemeler sonucunda şirketimizin değerinin de 50 milyar lira civarında olduğunu gördük. 2,5 milyar lira sermaye ile 50 milyar liralık değerleme önemli. Bu yılın ilk 3 ayını finansal sonuçlar açısından çok iyi kapattık. Özellikle ramazan ayında iyi ciro yakaladık. Bankalara biraz borcumuz var faiz yükü var ama onları da minimuma indirdik.

        Et ve Süt Kurumu (ESK) ile hayata geçirilen işbirliği kapsamında, ESK’nin 15 et kombinasında üretilen ürünler Türkiye genelinde 81 ildeki KOOP Market noktalarında tüketicilere sunularak yaklaşık 1 milyon 400 bin haneye ulaştırıldı. Donuk et ürünleri olarak satışa sunulan ürünler, uygun fiyat avantajı ve soğuk zincir güvencesiyle tüketiciyle buluşurken, bir yıllık raf ömrü sayesinde güvenli şekilde saklanabilir hale getirildi. Bu ürünlerin yıl boyunca KOOP Market raflarında yer almaya devam etmesiyle, uygun fiyatlı ve güvenilir gıda erişimi süreklilik kazandı."

        "BORSAYA AÇMA HEDEFİMİZ VAR"

        Kozan, bu yıl içinde yapacakları sermaye artışının finansal açıdan rahatlama sunacağını belirterek, "Önümüzdeki yıl KOOP Market'i borsaya açma gibi bir hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Onun için de bu yıl attığımız adımları çok özenli atıyoruz. Verdiğimiz kararlarda çok daha fazla düşünüyoruz." diye konuştu.

        Mağaza sayısını da özellikle büyükşehirlerde ve İstanbul'da artıracaklarını söyleyen Kozan, İstanbul ve batı illerinde daha da büyümek istediklerini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Jandarmadan 25 ilde operasyon: 396 silah ele geçirildi, 404 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 25 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını, 396 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli