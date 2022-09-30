KIRMIZI ETTE YÜZDE 30-35 İNDİRİM

Erdoğan, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Ve bu sabah, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminde kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola vs... Bunu piyasaya sürdüğümüzde ve hele hele yüzde 30-35 gibi onda bir indirimi başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Ve bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerini kullandı.