        Tarım Kredi Kooperatif Market 9-18 Şubat 2026 kataloğu yayında! Tarım Kredi market ürün fiyatları nedir? "Kat Kat Fırsat" Tarım Kredi ürün fiyatları

        Tarım Kredi 9-18 Şubat kataloğu yayında! İşte haftanın fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayının ikinci yarısına özel indirim kataloğunu duyurdu. 9–18 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, temel ihtiyaçlardan mutfak alışverişine kadar birçok kalemde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler, güncellenen Tarım Kredi indirimli ürün listesini yakından takip ediyor. İşte güncel Tarım Kredi market kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 07:56
        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9–18 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli yeni indirim fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor. Haftalık ve toplu alışveriş planı yapan tüketiciler için hazırlanan kampanyada, birçok ürün raflarda indirimli fiyatlarla yerini aldı. Tarım Kredi’nin güncel “Kat Kat Fırsat” kataloğu araştırılıyor. İşte detaylar...

