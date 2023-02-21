Tarım Kredi Marketler indirimli ürünler kataloğu ile gündeme geldi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Şubat ayının ortalarında indirimleri devam ederken, alışverişini Tarım Kredi Market'ten yapan kişiler için 21 - 28 Şubat indirimlerini haberimizde paylaştık. Peki, bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Market'te neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte ayrıntılar...