Tarım Kredi indirimli ürün fiyat listesi: Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var?
Tarım Kredi Marketler, 30 Haziran'a kadar geçerli "Kat Kat Fırsat" ve "Yetişen Alır" kampanyasıyla yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Ayçiçek yağı, tavuk, sucuk, bebek bezi ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte 25-30 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri güncel liste ile "Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var?" sorularının yanıtı...
Giriş: 25.06.2025 - 00:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:21
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Haziran ayının sonuna yaklaşırken Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni kataloğunu duyurdu. 30 Haziran'a kadar geçerli olan yeni indirim afişi, gündeme geldi. Pirinçten yağa, bebek bezinden deterjana kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte yeni Tarım Kredi Market kataloğu...
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