Haziran ayının sonuna yaklaşırken Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni kataloğunu duyurdu. 30 Haziran'a kadar geçerli olan yeni indirim afişi, gündeme geldi. Pirinçten yağa, bebek bezinden deterjana kadar birçok ürün bu hafta raflarda yerini aldı. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte yeni Tarım Kredi Market kataloğu...