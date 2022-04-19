Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Tarım teknolojileri geliştiren yerli girişimler verimliliği artır
ABONE OL

Tarım teknolojileri geliştiren yerli girişimler verimliliği artırmaya odaklanıyor

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yüksek teknolojileri kullanarak çeşitli sistemler geliştiren yerli girişimler, tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor.

Tarım teknolojileri geliştiren yerli girişimler verimliliği artır
AA

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yüksek teknolojileri kullanarak çeşitli sistemler geliştiren yerli girişimler, tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başta teknoparklar bünyesinde olmak üzere Türkiye'de tarım teknolojileri geliştiren birçok girişim bulunuyor. Bu girişimler, güncel teknolojilerden faydalanarak, tarımda verimliliği artıran uygulamaların geliştirilmesini sağlıyor.

Bu girişimlerden biri olan Afara, pamuk hasadı sonrasında yere dökülen yüzde 5 ila yüzde 20 seviyesindeki pamukları görüntü işleme ile tespit edip, robotik kollarla bulunduğu koordinattan toplayan tarım robotu olarak öne çıkıyor.

Aralarında mühendis, tekniker ve tasarımcıların bulunduğu 5 kişilik ekibin projesi olan Afara, Türkiye'de 1 yılda yere dökülen 130 milyon dolarlık pamuğun kazanılmasına ve verimliliğin artırılmasına odaklanıyor. Pamuk tarımı yapan çiftçilere yönelik oluşturulan ve KOSGEB Ar-Ge programını başarıyla tamamlayan robotun, uluslararası patent süreci devam ediyor.

BİRÇOK GİRİŞİM BULUNUYOR

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan BeePlant isimli girişim ise insan ve arı sağlığını koruyan, tek tuşla arı sütü üretimi ve larva transferi sağlayan modüler kovan sistemi olarak öne çıkıyor. Geliştirilen algoritma ve petek aktarım sistemiyle, Türkiye'deki arıcılar tarafından fazla üretilmeyen arı sütünün her arıcı tarafından üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Yapay zeka kullanılarak geliştirilen otomatik arı sütü üretim makinesi, arı sağlığını koruyor ve 2 kat yüksek verim sağlıyor. Arı ölümlerini de yüzde 40 düşüren projenin patent süreci sürüyor.

Tarım teknolojilerine odaklanan bir diğer yerli girişim olan "esular" ise nesnelerin internetini kullanarak etkin akıllı sulama çözümü sunuyor. 2019 yılında şirketleşen ve 4 mühendisin kadrosunu oluşturduğu esular, tarımsal, peyzaj ve özel sulama alanları için sensör destekli, etkin, kablosuz, otomatik akıllı sulama çözümleriyle maliyetleri azaltarak verimliliği artıyor. Sistem; geniş arazilerde sulamanın zorlaşması, var olan çözümlerin yetersiz olması ve artan su maliyetleri gibi problemlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Geliştirilen ürünlerin pilli ve kablosuz şekilde çalışması, pratik kurulum ve kolay kullanım imkanı sunuyor.

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan ve 2020 yılında faaliyete geçen Frux ise yapay zeka ve nesnelerin interneti entegreli dikey topraksız tarım sistemleri üzerine uzmanlaşan derin teknoloji girişimi olarak öne çıkıyor. Dikey tarımda, dijital dönüşümle beraber şehir merkezlerinde sürdürülebilir bir tarım çözümü sunan Frux, mevsimden bağımsız yılın 365 günü minimum kaynak ve sıfır pestisit ile maksimum verimlilikte üretim sağlıyor. Sistem, su, gübre ve toprak kullanımını azaltarak, şehir merkezlerini tarım arazilerine dönüştürmeyi hedefliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EBRD Türkiye'ye 500 milyon Euro "yeşil" finansman sağlayacak
İŞ-YAŞAM Türkiye'ye 500 milyon Euro yeşil finansman
Menkul satışında TL ile ödeme zorunluluğu
İŞ-YAŞAM Menkul satışında TL ile ödeme zorunluluğu
SON DAKİKA | Sarmalık tütünde ÖTV yükseltildi! Sarmalık tütün ve şarap fiyatları zamlanıyor
İŞ-YAŞAM Tütünde ÖTV artırıldı
Son dakika: Kaolin ve kaolinli killerin ihracatı kayda bağlandı
İŞ-YAŞAM İhracatı kayda bağlı mallara yeni ürünler eklendi
'OSB'lerimizin sayısı artıyor'
İŞ-YAŞAM 'Teknokentlerin sayısı artıyor'
Rekabet Kurumu'na başvurular e-Devlet'te
İŞ-YAŞAM Rekabet Kurumu'na başvurular e-Devlet'te
Putin'den ulusal para birimleriyle ticareti hızlandırma çağrısı
İŞ-YAŞAM Putin'den yerel para birimiyle ticaret çağrısı
Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın 250 milyar doları var ama evi yok! - Güncel Haberler
İŞ-YAŞAM 250 milyar doları var, evi yok
'Akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık'
İŞ-YAŞAM 'Fosil yakıt yerine alternatif enerji artacak'
Markaların cirosu martta önceki aya göre yüzde 30 arttı
İŞ-YAŞAM BMD: Markaların cirosu yüzde 30 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.