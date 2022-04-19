AA

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yüksek teknolojileri kullanarak çeşitli sistemler geliştiren yerli girişimler, tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, başta teknoparklar bünyesinde olmak üzere Türkiye'de tarım teknolojileri geliştiren birçok girişim bulunuyor. Bu girişimler, güncel teknolojilerden faydalanarak, tarımda verimliliği artıran uygulamaların geliştirilmesini sağlıyor.

Bu girişimlerden biri olan Afara, pamuk hasadı sonrasında yere dökülen yüzde 5 ila yüzde 20 seviyesindeki pamukları görüntü işleme ile tespit edip, robotik kollarla bulunduğu koordinattan toplayan tarım robotu olarak öne çıkıyor.

Aralarında mühendis, tekniker ve tasarımcıların bulunduğu 5 kişilik ekibin projesi olan Afara, Türkiye'de 1 yılda yere dökülen 130 milyon dolarlık pamuğun kazanılmasına ve verimliliğin artırılmasına odaklanıyor. Pamuk tarımı yapan çiftçilere yönelik oluşturulan ve KOSGEB Ar-Ge programını başarıyla tamamlayan robotun, uluslararası patent süreci devam ediyor.

BİRÇOK GİRİŞİM BULUNUYOR

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan BeePlant isimli girişim ise insan ve arı sağlığını koruyan, tek tuşla arı sütü üretimi ve larva transferi sağlayan modüler kovan sistemi olarak öne çıkıyor. Geliştirilen algoritma ve petek aktarım sistemiyle, Türkiye'deki arıcılar tarafından fazla üretilmeyen arı sütünün her arıcı tarafından üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Yapay zeka kullanılarak geliştirilen otomatik arı sütü üretim makinesi, arı sağlığını koruyor ve 2 kat yüksek verim sağlıyor. Arı ölümlerini de yüzde 40 düşüren projenin patent süreci sürüyor.

Tarım teknolojilerine odaklanan bir diğer yerli girişim olan "esular" ise nesnelerin internetini kullanarak etkin akıllı sulama çözümü sunuyor. 2019 yılında şirketleşen ve 4 mühendisin kadrosunu oluşturduğu esular, tarımsal, peyzaj ve özel sulama alanları için sensör destekli, etkin, kablosuz, otomatik akıllı sulama çözümleriyle maliyetleri azaltarak verimliliği artıyor. Sistem; geniş arazilerde sulamanın zorlaşması, var olan çözümlerin yetersiz olması ve artan su maliyetleri gibi problemlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Geliştirilen ürünlerin pilli ve kablosuz şekilde çalışması, pratik kurulum ve kolay kullanım imkanı sunuyor.

Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan ve 2020 yılında faaliyete geçen Frux ise yapay zeka ve nesnelerin interneti entegreli dikey topraksız tarım sistemleri üzerine uzmanlaşan derin teknoloji girişimi olarak öne çıkıyor. Dikey tarımda, dijital dönüşümle beraber şehir merkezlerinde sürdürülebilir bir tarım çözümü sunan Frux, mevsimden bağımsız yılın 365 günü minimum kaynak ve sıfır pestisit ile maksimum verimlilikte üretim sağlıyor. Sistem, su, gübre ve toprak kullanımını azaltarak, şehir merkezlerini tarım arazilerine dönüştürmeyi hedefliyor.