Tarım ÜFE kasımda aylık bazda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,56 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,97, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31,45 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 37,58 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış görülürken, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,66, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,17 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 122,79 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 38,02 azalışla tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.