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        Haberler Gündem Tarım ve Bakan Yumaklı: ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik

        Tarım ve Bakan Yumaklı: ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül'de balıkçılık sezonun açılışına ilişkin "Vira Bismillah, demeyi özledik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:27
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        Yumaklı: Vira bismillah demeyi özledik
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımda “Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik. 1 Eylül’de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek.” ifadelerini kullandı.

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        #ibrahim yumaklı
        #balıkçılık sezonu
        #haberler
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