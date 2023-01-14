Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerindeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışanın kadroya geçirileceğini belirtti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecek
AA

Kirişci, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (Toç Bir-Sen) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tarımın, ülkenin ve Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.

Gençleri tarımsal üretimin her aşamasında daha fazla görmek istediklerini dile getiren Bakan Kirişci, tarım ve orman çalışanlarının rehberliğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Kirişci, "Sahada daha fazla bulunmanızı ve daha aktif olmanızı bekliyorum. Ülkemizin bölgesel özelliklerine göre hazırladığımız planların uygulanmasında, gerektiğinde ihtiyaca göre revize edilmesinde ve bölge halkı tarafından benimsenmesinde sizin çabalarınız çok önemlidir. Sizlerin bilgi ve birikiminizi sahaya, tarımsal üretim süreçlerine daha fazla yansıtmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

"TOPLU SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE TOÇ BİR-SEN'İN EMEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bakanlık çalışanlarının haklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesi noktasında toplu sözleşme süreçlerinde verilen mücadele ve elde edilen kazanımlarda Toç Bir-Sen'in emekleri, katkılarının çok önemli olduğunu belirten Kirişci, şunları ifade etti:

"Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yılı 6. Dönem Toplu Sözleşme metninde Bakanlığımız çalışanlarına ilişkin birçok kazanım yer alıyor. Bunların başında ise kontrol hizmetlerinde ilave ödeme, koruyucu gıda yardımı, koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi gibi kazanımların yer aldığı bilinmelidir. 2022-2023 yıllarına ait malzemeler bu yıl birlikte verilecek. Bu kazanımların personelimize ulaşmasını sağlamak amacıyla yetkili sendikamız ile koordineli bir şekilde mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirdik."

Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı personeline yönelik "Koruyucu Gıda Yardımı Yönergesi" ile "İlave Ödeme Yönergesi"nin geçen yılın aralık ayında yürürlüğe girdiğini dile getirerek, "Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Kapsamının Belirlenmesi ve Uygulama Birlikteliğinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" kapsamında taşra personelinin ilave ödemelerini aldığını söyledi.

"HAYVANLARA UYGULANAN KÜPE UYGULAMA ÜCRETLERİNİ ARTIRDIK"

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ve Toç Bir-Sen ile hazırlanan "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin de yürürlüğe girdiğini belirten Kirişci, "Sizlere buradan yeni bir düzenlememizi daha açıklamak istiyorum. İlgili kanun ve yönetmelik gereği hayvanlara uygulanan veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçlarının (küpe) uygulama ücretlerini artırdık. Ücret artışlarına ilişkin bu kararımız, uygulayıcı veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri olarak her zaman çalışanların, emekçilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi, herhangi bir yaş şartı getirmeden hayata geçirerek yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Şimdi de AK Parti'miz tarafından Gazi Meclis'imize sunulan teklifle kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilecek. Teklifle, kamuda 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak başlayanlar memur kadrosuna geçecekler. Bu düzenleme de elbette milletvekillerimizin takdirleriyle en güzel haliyle Gazi Meclis'imizde yasalaştırılacaktır. Bu çerçevede köklü kurumlarımız Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerimizdeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecektir. Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız."

"ÇÖZÜLMEZ DENİLEN SORUNLARI ÇÖZDÜK"

Toç Bir-Sen Başkanı Hüseyin Öztürk de Memur-Sen'in parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Toç Bir-Sen'in tarım ve ormancılık hizmet kolunda sendikal mücadelenin öncüsü, güçlü ve güvenilir bir emek örgütü olduğunu söyledi.

Toç Bir-Sen olarak sağladıkları kazanımların yanı sıra 'çözülemez' denilen sorunları çözdüklerini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi:

"Bundan sonra da yeni kazanımlara yine biz imza atacağız. Toç Bir-Sen olarak hak arama mücadelemizi, bilgi ve tecrübelerimizle yoğurarak, kurumlarımızla çatışmadan ama asla haklı taleplerimizden ödün vermeden yürüttük. Toç Bir-Sen Akademi'yi kurarak ülkemizin umudu, geleceği olan genç kamu görevlilerimizin eğitimine katkı sunduk. Son 4 yılda şube ve il başkanlarımızla, Yönetim Kurulu üyeleriyle, iş yeri temsilcilerimizle, kadınlar ve engelliler komisyonlarımızla toplamda yaklaşık 4 bin 200 kişiyi eğitimlere aldık. Bundan sonra da milletimiz için, ülkemiz için, üyelerimiz, kamu çalışanlarımız ve bizim yolumuzu gözleyen mazlumlar için tüm teşkilatımızla birlikte mücadele ederek bu onuru yaşamaya ve bu mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz."

Genel Kurul kapsamında yarın başkanlık seçimi yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi
İŞ-YAŞAM MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi
Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir
İŞ-YAŞAM "İhracat, büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir"
ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
İŞ-YAŞAM ABD'de tüketici güveni 9 ayın zirvesinde
ABD Hazine Bakanı Yellen'den borç limiti uyarısı
İŞ-YAŞAM Yellen'den borç limiti uyarısı
BES’teki toplam fon büyüklüğü 433 milyar lirayı aştı
İŞ-YAŞAM BES’teki fon büyüklüğü 433 milyar TL'yi aştı
Küresel piyasalar enflasyon endişelerinin azalmasıyla pozitif seyretti
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar pozitif seyretti
AK Parti'den 21 maddelik kanun teklifi
İŞ-YAŞAM AK Parti'den 21 maddelik kanun teklifi
ABD'de ithalat fiyat endeksi arttı, ihracat fiyat endeksi düştü
İŞ-YAŞAM İthalat fiyat endeksi arttı, ihracat fiyat endeksi ...
Son dakika: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! 2023 yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu?
İŞ-YAŞAM Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıkladı! Süt üretiminde 2017'den beri en düşük seviye!
İŞ-YAŞAM 2017'den beri en düşük seviye!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.