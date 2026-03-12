Canlı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonulular Platformunun iftar programında konuştu

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonulular Platformunun iftar programında konuştu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ecdadın Türk, Kürt, Arap demeden Çanakkale'de hep birlikte istiklal için toprağa düşmekten zerre kadar imtina etmemiş, çekinmemiş bir ecdad olduğunu belirterek, "Bugün yaşananlar da ülkemizin aynı ruh ve birlik içerisinde olmasını gerekli kılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 21:21
        Bakan Yumaklı: Masum insanlar zarar görüyor

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İstanbul'da Kastamonulular Platformu'nun düzenlediği, "Büyük Batı Karadeniz İftarı" programında konuştu.

        Gazze'de 2 yıldır 70 binin üzerinde, neredeyse üçte ikisinden fazlası kadın ve çocuk olan bir toplumun soykırıma uğradığını ve bunun hala devam ettiğini hatırlatan Yumaklı, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece kendi coğrafyamızda değil gönül coğrafyamızda da barışın, huzurun ve sükunun hakim olması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Yaşanan zulüm için dur diyen ve olması gereken hukuki bütün zeminleri zorlayan tek bir ülke ve lider olduğunu söyleyen Yumaklı, ABD-İsrail ve İran savaşında yine hukuksuzlukların olduğunu ve masum insanların zarar gördüğü bir savaşın daha yaşandığını aktardı.

        Yumaklı, devletlerin ve ülkelerin çıkarlarını insanlık değerlerinin üzerinde gören siyonist bir anlayış olduğunu ve bunun dünyaya huzur getirebileceğine hiçbir şekilde inanmadığını kaydetti.

        Yaşananların Türkiye nazarında medeniyet olmadığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Bizlere senelerce insan hakları başta olmak üzere birçok konuda adeta ödev vermeye çalışanlar bugün maalesef bu noktada sınıfta kalmış durumda. Büyük şairimiz Sezai Karakoç'un ifadesiyle İslam medeniyeti merhamet, iyilik, fazilet ve inanç medeniyetidir. Dolayısıyla bizim yaşadığımız topraklarda bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bunu hakim kılmaya çalışır. Bizim ecdadımız Türk, Kürt, Arap demeden Çanakkale'de hep birlikte istiklal için toprağa düşmekten zerre kadar imtina etmemiş, çekinmemiş bir ecdaddır. Bugün yaşananlar da ülkemizin aynı ruh ve birlik içerisinde olmasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye konusu da iç cepheyi güçlendirme konusu da bizlerin o şanslı değil dediğimiz ülkeler safına katılmasını engelleyecek yegane hususlardır."

        İç cepheyi güçlendirme konusunun küçük siyasi ve kişisel hesapların gölgesinde olmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Yumaklı, algı yönetimi yaparak milleti farklı istikamete yönlendirmek isteyenlerin başarısız olacağını dile getirdi. Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye'yle perçinlenen ve perçinleşecek olan kardeşliğimiz inşallah ülkemizi hem bir barış adası olarak dünyada emsali olmayan bir yerde tutmaya devam edecek hem de Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada artık mazlumların umudu olarak, kendisine bakışları üzerinde toplayan bir dünya lideri olarak bunları bütün bunları bizim ülkemizde hakim kılmasına bizler de inşallah hep birlikte çalışacağız."

        Yumaklı, Kastamonulularla memleket sevdalarının ortak olduğunu, bir dağ köyünden çıkmış bir çiftçinin torunu olarak Türkiye'ye hizmet etme şerefinde bulunduğunu dile getirdi.

        HT 360 - 10 Mart 2026 (Petrolü Durduran İran Suyu Keser Mi?)

        Genel Kurul'da kapalı İran oturumu. İran'ın yeni hedefi su altyapısı mı? Petrolü durduran İran suyu keser mi? İran su arıtma tesislerini vurur mu? HT360'ta Dilek Gül sundu.

