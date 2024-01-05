Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor ve şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor ve şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

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Tarım ve Orman Bakanlığı; 1443 Destek personeli, 1088 büro personeli, 982 Ziraat Mühendisi, 652 Veteriner Hekim, 487 Şoför, 193 Gıda Mühendisi, 155 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 158 Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı, 1500 Tarım işçisi olmak üzere toplamda 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...