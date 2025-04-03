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        Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Kamu kurumunda istihdam etmek isteyen vatandaşlar başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Alınacak adaylar arasında 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis bulunacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:25
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        Bakan Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı için 8 bin 500 personel alımı müjdesi vermişti. Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

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        TARIM ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bakan Yumaklı açıklamasında 8 bin 500 personel alımının ilerleyen aylarda ekiplere katılacağını belirtti.

        Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvurularının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

        ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

        Yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

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        8500 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        8500 personel alımına ilişkin şartlar henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:

        • Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
        • Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
        • Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
        • Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
        • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
        • Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
        • Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/) sitesinden inceleyebilirler.
        • Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
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