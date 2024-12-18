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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 99 personel alımı başvuru tarihleri, kadro dağılımı, yazılı ve sözlü sınav tarihi

        Tarım ve Orman Bakanlığı 99 personel alıyor: Başvurular ne zaman başlıyor?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 personel alımı yapıyor. Ziraat mühendisliği, veteriner, uluslararası ilişkiler gibi birçok kadroda istihdam edilecek adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavdan geçecek. İşte, ve Orman Bakanlığı 99 personel alımına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:07
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        Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 99 personel alıyor. Başvurular elektronik ortamda yapılacak ve ancak yazılı sınavı geçen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Peki, başvurular ne zaman başlıyor? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 99 PERSONEL KADRO DAĞILIMI NEDİR?

        Uluslararası İlişkiler

        İstatistik

        Hukuk

        Ziraat Mühendisliğ

        Veteriner

        Gıda Mühendisliği

        Bilgisayar Mühendisliği

        Su Ürünleri Mühendisliği

        Kamu Yönetimi

        Matematik

        Orman Mühendisliği

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 99 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvurular, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 17.00’a kadar, “Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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        YAZILI VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ NEDİR?

        Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. sınavının yazılı aşaması test usulünde, 11 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavdan başarılı olanlar daha sonra sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sıjav tarihi daha sonra açıklanacak.

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