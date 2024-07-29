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        Haberler Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri büyüttüğü kukumav kuşlarına isim arıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:11
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        Bakanlık ekipleri kukumav kuşlarına isim arıyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince büyütülen iki kukumav kuşuna isim arandığını duyurdu.

        Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi.

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        #Kukumav kuşu
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