Tarımda girdi enflasyonu yıllık yüzde 41,60 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,65 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 53,06 artış gerçekleşti.