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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımda girdi enflasyonu yıllık yüzde 41,60 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımda girdi enflasyonu yıllık yüzde 41,60 oldu

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 41,60 aylık ise yüzde 3,42 arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:24
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        Tarımda girdi enflasyonu yıllık yüzde 41,60 oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Temmuz ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı.

        Buna göre, Tarım-GFE'de 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,65 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,32 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,82 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 53,06 artış gerçekleşti.

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        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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