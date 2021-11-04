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Hilmi Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi.

Fiyatları belirlerken ürünün değerini korumak ve üreticiyi mağdur etmemek hassasiyetiyle karar verdiklerine işaret eden Sürek, şunları kaydetti:

"Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2020-2021 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 35 lira fiyat belirleyerek alımlara başladık."

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçen sezon sızma zeytinyağının kilogramını 26 liradan almıştı.