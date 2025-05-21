Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan: Adil kararlar ve cezalar istiyoruz - Magazin haberleri

        Tarkan: Adil kararlar ve cezalar istiyoruz

        15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırıyla öldürüldüğü davada, kullanılan bıçağın yasaklı olmadığına hükmedilerek katil zanlısı hakkında takipsizlik kararı verilmesi, Tarkan ve Burcu Biricik'in tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 20:27 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adil kararlar ve cezalar istiyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili dava devam ediyor.

        Cinayet bıçağında takipsizlik kararı
        Cinayet bıçağında takipsizlik kararı Haberi Görüntüle

        Saldırıda kullanılan bıçağa yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan kriminal incelemede bıçağın yasaklı türden olmadığı tespit edildi. Bu nedenle, Minguzzi'nin katili B.B. hakkında; "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan takipsizlik kararı verildi.

        REKLAM

        Karar, toplumda ve ünlüler arasında büyük tepki topladı. Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda duruma sert çıkarak şu ifadeleri kullandı; "Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz."

        REKLAM

        Oyuncu Burcu Biricik ise sosyal medya üzerinden; "Yazıklar olsun bu kararın çıkmasında en ufak rolü olana!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        Fotoğraflar: X, DHA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #tarkan
        #Burcu Biricik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi