Tarkan: Adil kararlar ve cezalar istiyoruz

24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaparken bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili dava devam ediyor.

Cinayet bıçağında takipsizlik kararı Haberi Görüntüle

Saldırıda kullanılan bıçağa yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan kriminal incelemede bıçağın yasaklı türden olmadığı tespit edildi. Bu nedenle, Minguzzi'nin katili B.B. hakkında; "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan takipsizlik kararı verildi.

REKLAM Karar, toplumda ve ünlüler arasında büyük tepki topladı. Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda duruma sert çıkarak şu ifadeleri kullandı; "Her gün daha çok karanlığa sürüklenmek değil, aydınlığa çıkmak istiyoruz. Suça, suçluya kılıf aramak yerine, toplumca hukukun ışığında adil kararlar ve cezalar istiyoruz. Huzur istiyoruz."