Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu

Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu

Tarkan'dan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl marşı: Sen rahat uyu Tarkan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 'Sen rahat uyu' adında bir marş yaptı

Tarkan; ‘Sen Rahat Uyu’ adlı marşı, Cumhuriyet’in 100'üncü yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen yaptığı marşının sözlerinin tamamını yayınladı.

Sen rahat uyu yüreğimizdesin her an

Sen rahat uyu biz hep İzindeyiz Atam

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen ne karanlıklara ışığına boğdun

O puslu ufuklardan umut olup da doğdun

Sana olan bu aşk ebediyete kadar

Bizdeki bu yangının sönmez hep yanar

Sen de bu ulus uygarlığın anahtarını

Cumhuriyetle bu vatana sen açtın aydınlığın kapılarını

Sen rahat uyu sırtın yere gelmez Atam

Adını toz kondurmayız tetikteyiz her an

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Yazdığın tarih hep olacak dillerde destan

Sen rahat uyu hiç merak etme Atam

Gönüllerdeki yerin baki olacak her zaman

Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir duyuru yapmıştı.