Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ile Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ile Ata Demirer'i ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez sahneye Sibel Can ve Ata Demirer çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul konser serisine devam eden Tarkan, geçtiğimiz günlerde sahnede ünlü komedyen Cem Yılmaz ile gerçekleştirdiği sürpriz düetle gündem olmuştu. İkili, sahnede birlikte 'Kuzu Kuzu' adlı şarkıyı söyleyip dans etmişti.

        İstanbul'da konser serisine devam eden Tarkan, bu kez sahnede meslektaşı Sibel Can ve komedyen Ata Demirer'i ağırladı.

        Tarkan, ilk olarak sahnede Sibel Can ile birlikte 'Çakmak Çakmak' adlı şarkıyı seslendirdi.

        Tarkan, daha sonra sahneye Ata Demirer'i da davet etti. Tarkan ve Sibel Can, ünlü komedyenin de dâhil olmasıyla birlikte 'Gül Döktüm Yollarına' ve 'Zeytin Gözlüm' şarkılarını seslendirdi.

        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Ocak 2026 (SDG'nin Kontrolünde Alan Kalacak Mı?)

        Sındırgı'daki hareketlilik normal mi? Deprem fırtınası ne zaman dinecek?Suriye'de ateşkesin sonu çatışma mı? Şam ile SDG ateşkesi uzatır mı? SDG Haseke'de kontrolü devrediyor mu? Entegrasyonda SDG'ye engel Kandil mi? SDG'nin kontrolünde alan kalacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #tarkan
        #SİBEL CAN
        #Ata Demirer
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?