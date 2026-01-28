İstanbul konser serisine devam eden Tarkan, geçtiğimiz günlerde sahnede ünlü komedyen Cem Yılmaz ile gerçekleştirdiği sürpriz düetle gündem olmuştu. İkili, sahnede birlikte 'Kuzu Kuzu' adlı şarkıyı söyleyip dans etmişti.

İstanbul'da konser serisine devam eden Tarkan, bu kez sahnede meslektaşı Sibel Can ve komedyen Ata Demirer'i ağırladı.

Tarkan, ilk olarak sahnede Sibel Can ile birlikte 'Çakmak Çakmak' adlı şarkıyı seslendirdi.

Tarkan, daha sonra sahneye Ata Demirer'i da davet etti. Tarkan ve Sibel Can, ünlü komedyenin de dâhil olmasıyla birlikte 'Gül Döktüm Yollarına' ve 'Zeytin Gözlüm' şarkılarını seslendirdi.