Tarkan, yeni klibinin çalışmalarını tamamladı

Tarkan, 'Kuantum 51' albümünde yer alan 'Şerbetli' adlı şarkıya klip çekti. Çalışmaların tamamlandığını duyuran şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Şerbetli’nin klip montajı geçen günlerde tamamlandı" diyen ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini; "Klibin renk ayarları da yapıldı. Şu 1 - 2 gün içinde son rötuşlar yapılıyor/yapılacak. Takdir sizlerin ama bence güzel bir klip oldu. Çok yakında yayında" ifadeleriyle sürdürdü.