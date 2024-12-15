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        Haberler Magazin Tarkan, yeni klibinin çalışmalarını tamamladı - Magazin haberleri

        Tarkan, yeni klibinin çalışmalarını tamamladı

        Tarkan, yeni klibinin çalışmalarının tamamlandığını duyurdu; "Şerbetli'nin klip montajı geçen günlerde tamamlandı. Dün klibin renk ayarları da yapıldı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:33
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        Klip çalışmaları tamamlandı
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        Tarkan, 'Kuantum 51' albümünde yer alan 'Şerbetli' adlı şarkıya klip çekti. Çalışmaların tamamlandığını duyuran şarkıcı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        "Şerbetli’nin klip montajı geçen günlerde tamamlandı" diyen ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini; "Klibin renk ayarları da yapıldı. Şu 1 - 2 gün içinde son rötuşlar yapılıyor/yapılacak. Takdir sizlerin ama bence güzel bir klip oldu. Çok yakında yayında" ifadeleriyle sürdürdü.

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        #tarkan
        #Şerbetli
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