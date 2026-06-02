Tarkan ücretsiz Ankara konseri biletleri nasıl alınır? Koç 100. Yıl Tarkan konseri ne zaman, saat kaçta?
Ankara, tarihi bir müzik şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Koç Topluluğu, kuruluşunun 100. yılını Başkent'te Megastar Tarkan'ın sahne alacağı dev bir halk konseriyle taçlandırıyor. Ankara Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi'nde düzenlenecek bu eşsiz etkinlik tamamen ücretsiz olacak. Konsere katılmak isteyen binlerce müziksever, alan kapasitesiyle sınırlandırılan ücretsiz giriş hakkını elde edebilmek için "Tarkan Ankara konser biletleri nereden ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tarkan konser bileti nasıl alınır? Tarkan Ankara konseri ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte bilgiler...
Megastar Tarkan uzun bir aradan sonra Ankara'daki hayranlarıyla buluşuyor! Koç Holding'in 100. yıl kutlama programı kapsamında sahne alacak olan ünlü sanatçı, 5 Haziran 2026 tarihinde Başkent Millet Bahçesi'nde unutulmaz bir performansa imza atacak. Peki, Tarkan Ankara ücretsiz konser bilet ekranına nasıl giriş yapılır, kuyruk sistemi nasıl çalışıyor ve kapılar saat kaçta açılacak? İşte Tarkan Ankara halk konseri hakkında bilmeniz gereken tüm güncel detaylar...
TARKAN ANKARA KONSERİ ÜCRETSİZ BİLET NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?
Tarkan'ın ücretsiz konseri için biletler 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa çıkacak.
TARKAN ANKARA KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Tarkan Konseri, 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi konser alanında gerçekleştirilecek.
Kapı Açılış Saati: 17:00 - Konser: 21.30