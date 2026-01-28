Habertürk
        Tarkan ve hayranının eğlenceli diyaloğu

        İstanbul'daki konser serisine devam eden Tarkan'ın, dün akşam verdiği konser öncesinde bir hayranıyla yaşadığı diyalog, sosyal medyada çok konuşuldu

        Giriş: 28.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:11
        "Bana 'teyze de' Tarkan"
        İstanbul'daki Tarkan fırtınası sürüyor. Konser biletleri dakikalar içinde tükenen Megastar, 16 Ocak'ta başlayan konser serisinin 6'ncısı için dün akşam sahneye çıktı.

        Tarkan, konser öncesinde Volkswagen Arena önünde toplanan hayranlarıyla fotoğraf ve video çektirdi. Ünlü şarkıcının, bir hayranıyla yaşadığı samimi ve eğlenceli diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

        Tarkan ve hayranı arasında yaşanan diyalog şöyle:

        - Bana, 'teyze de' Tarkan.

        - Yok, ben ‘abla’ desem daha iyi olur.

        - Olur mu ben 70 yaşındayım. Annenin arkadaşıyım Tarkan.

        - Olsun ben yine ‘abla’ diyeyim.

        Tarkan’ın, telefonu vermeden önce fotoğraf galerisine girip fotoğrafın iyi çıkıp - çıkmadığına baktığı görüldü.

        Geçtiğimiz haftaki konserinde Cem Yılmaz'ı ağırlayan Tarkan, dün akşamki sahnesinde de Sibel Can ve Ata Demirer'i misafir etti.

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ve Ata Demirer'i ağırladı  

        #tarkan
