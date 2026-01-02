Tarkan, yeni yıla KKTC'de girdi

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tarkan, 2026 yılına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alarak girdi.

"BENİM İÇİN EN KIYMETLİ ŞEY ZAMAN"

Yeni yıl öncesinde hayranlarına da seslenen Tarkan, zamanın değerine vurgu yaparak; "Bir yıl daha geride kalıyor… Ne çabuk geçti, değil mi? Zaman gerçekten çok hızlı akıyor. Benim için en kıymetli şey zaman. O yüzden her anını dolu dolu yaşamak, farkında olmak ve kıymetini bilmek gerekiyor. Zaman belki de hayatta bize verilen en büyük hediye; gidince geri gelmiyor" dedi.

Tarkan, sözlerini; "Yeni yıla girerken herkese mutlu, sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Dilerim, 2026 hepimiz için huzurun, sevginin, başarının ve iyi haberlerin yılı olur. Kalbimizden geçen ne varsa, yeni yılla birlikte kapımızı çalsın" diyerek tamamladı.