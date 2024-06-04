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        Tarlada insan kemikleri bulundu

        Sakarya'da ihbar üzerine bir tarlada yapılan aramada tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:00
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        Tarlada insan kemikleri bulundu
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        Adapazarı'nın Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu.

        Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit edilecek. Soruşturma sürüyor.

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        #sakarya
        #insan kemikleri
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