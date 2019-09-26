Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıklar bölge halkını korkuttu.

İHA'nın haberine göre, 8 Ağustos'ta Denizli’de meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı birçok köyde şiddetli bir şekilde hissedilmişti. Şimdi de deprem sonrası bölgedeki tarım arazisinde meydana gelen çatlaklar yöre halkını tedirgin ediyor. Dinar ilçesi Doğanlı köyünde Seydi Aşkın’a ait kabak tarlasında meydana gelen, uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 5 metreyi bulan yarıkların nedeninin araştırılmasını isteyen köylüler durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il Müdürlüğü'ne bildirdi.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, arazide yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yer yer derinliği 5 metreyi bulan çatlak tespit etti. AFAD yetkilileri, çatlağa kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının azalmasının neden olduğunu bildirdi.

Köylüler de oluşan derin çatlaklar dolayısıyla tedirginlik yaşıyor. Benzer durumların daha önceki yıllarda diğer ilçelerde de meydana geldiği belirtildi.