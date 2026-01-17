Tarsus'ta müstakil evden 168 ton çöp çıkarıldı

Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

BAHÇELİEVLER'de 3 ay önce çalışmaya başladığı kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ve 58 bin euro çalarak kaçan E.A. (20) ve parayı saklamasına yardım eden 6 arkadaşı yakalandı. (DHA)