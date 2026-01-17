Habertürk
Habertürk
        Tarsus'ta müstakil evden 168 ton çöp çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta müstakil evden 168 ton çöp çıkarıldı

        Mersin Tarsus'ta atık biriktirildiği belirlenen müstakil evden 168 ton çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 02:23 Güncelleme: 17.01.2026 - 02:24
        Tarsus'ta müstakil evden 168 ton çöp çıkarıldı
        Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Şehit Kerim Mahallesi sakinleri, müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin uzun uğraşlarıyla evden toplanan 168 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

