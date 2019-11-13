Hakan Bulut'un haberine göre, olay TEM otoyolu Tarsus-Adana istikameti Yenice Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Cengiz E.’nin kullandığı 23 EE 535 plakalı otomobilden, sabah saatlerinde seyir halinde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsü Cengiz E. otomobili hemen güvenlik şeridine park ederek, kendi imkanları ile henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle oluşan alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olmadı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın büyük bölümünü saran alevleri kısa sürede söndürdü. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı yangında aracın büyük bölümü yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.